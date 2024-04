BONSAÏ EXPO 2024 Parc Floral de Paris Paris, vendredi 25 octobre 2024.

Du vendredi 25 octobre 2024 au dimanche 27 octobre 2024 :

vendredi

de 12h00 à 18h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Bonsaï Culture Expo au Parc Floral de Paris

Bonsaï Culture Expo est un événement familial ayant lieu au Parc Floral de Paris tous les derniers week-end d’octobre, il s’adresse aux passionnés de bonsaï comme aux néophytes, et à tous les amoureux des arts et cultures traditionnelles du Japon.

Cette année 2024 BONSAÏ CULTURE EXPO investit de nouveaux pavillons et sera en 2 parties.

1/ ARTISANAT ET CULTURE DU JAPON : (Entrée gratuite) entre la collection permanente des bonsaï du Parc Floral de Paris et le pavillon des arts traditionnels japonais. (Artisans, textiles, saké, shochu, thés d’exceptions, Kintsugi, coutellerie, nourritures japonaises…)

2/ BONSAÏ EXPO : (Entrée payante) Quatre pavillons composent la partie Expo, avec des démonstrations d’experts internationaux, des ateliers, une exposition de haut niveau, des vendeurs de bonsaï et des céramistes de toute l’Europe, des livres et magazines sur le bonsaï et bien d’autres choses encore…

Nous sommes ravi d’accueillir cette année tout droit venu d’Ibaraki, non loin de Tokyo :

Adam JONES de TREE HOUSE BONSAÏ, le premier non-japonais à avoir créé une pépinière de bonsaï au Japon après sa formation complète. Il est membre de la Nippon Bonsaï Association. Il effectuera une démonstration (samedi et dimanche) sur le shinpaku (genévrier de Chine) de la collection permanente du Parc Floral de Paris.

Venez découvrir un univers immersif avec l’art du bonsaï et les arts traditionnels japonais au Parc Floral de Paris, le dernier week-end d’octobre.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012

Contact : https://bonsaiculture.fr/expo/ info@bonsaiculture.fr https://www.facebook.com/bonsaiculture https://www.facebook.com/bonsaiculture https://bonsaiculture.fr/expo/

bonsaiculture BONSAI EXPO