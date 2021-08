Paris Parc Floral de Paris île de France, Paris BONSAÏ CULTURE Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

BONSAÏ CULTURE Parc Floral de Paris, 23 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 au 25 octobre 2021 :

lundi, samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Bonsaï Culture au Parc Floral du 23 au 25 octobre prochain, un événement gratuit et destiné à tou·te·s. Venez découvrir cet art millénaire japonais dans la première collection permanente créée en Europe ! L’événement Bonsaï Culture c’est un parcours de visites ludiques dans un écrin végétal de 35 hectares, dont les pavillons de la toute première exposition permanente publique de bonsaï en Europe, dans le 12ème arrondissement de la capitale. Passionné·e·s, amateur·ice·s, néophytes, familles, venez admirer ces magnifiques sculptures vivantes de feuilles et d’écorces, vous immerger dans cet art ancestral japonais et assister à des conférences et démonstrations. Rendez-vous les 23/24/25 octobre 2021 au Parc Floral de Paris.

