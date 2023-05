Bonsaï Culture Expo 2023 Parc Floral de Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Du samedi 28 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. payant

Réservez votre PASS-EXPO en prévente.

Bonsaï Culture Expo III Edition 2023, tout l’univers du bonsaï dans le cadre le plus japonais de Paris, au Parc Floral les 28 et 29 octobre !

Découvrez cet art millénaire japonais le temps d’un week-end au Parc Floral de Paris ! L’événement Bonsaï Culture Expo c’est un parcours de visites ludiques dans un écrin végétal de 35 hectares dans le 12ème arrondissement de la capitale. Des professionnels du bonsai Français et aussi de toute l’Europe, seront présents. (Espagne / Italie / Belgique / Hollande … ) Mais également en provenance directe de l’archipel Nippon. Un événement familial pour les passionnées et les néophytes, amoureux des arts et cultures du Japon.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://bonsaiculture.fr/expo/ info@bonsaiculture.fr https://www.facebook.com/bonsaiculture https://www.facebook.com/bonsaiculture https://www.payasso.fr/bcxpo/2023

bonsaiculture.fr BONSAÏ CULTURE EXPO 2023