Atelier du patrimoine, le jeudi 30 décembre à 14:00

Cet atelier te permettra de découvrir tous les secrets des cadrans du Gros-Horloge. Sont-ils vraiment en or ? Pourquoi voit-on autant de moutons ? Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule aiguille ? Lorsque tu auras percé ces mystères, tu pourras à ton tour fabriquer ton cadran doré.

réservation obligatoire au 02 32 76 44 95 ; tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Visite autour du Gros-Horloge de Rouen et réalisation d’une carte de voeu animée du cadran. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T17:00:00

