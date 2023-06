Champs d’Echanges bonrepos sur aussonnelle Bonrepos-sur-Aussonnelle Bonrepos-sur-Aussonnelle Catégories d’Évènement: Bonrepos-sur-Aussonnelle

Haute-Garonne Champs d’Echanges bonrepos sur aussonnelle Bonrepos-sur-Aussonnelle, 17 juin 2023, Bonrepos-sur-Aussonnelle. Champs d’Echanges Samedi 17 juin, 19h00 bonrepos sur aussonnelle Un temps pour parler du métier d’agriculteur sous différentes facettes (organisation, choix de culture, bio/conventionnelle…). Un échange animé par un journaliste suivi d’un apéritif en musique!

L’occasion de mieux connaitre les métiers du monde agricole,d’avoir une vision local et direct des agriculteurs du territoire.

Une rencontre et des échanges. bonrepos sur aussonnelle 82 rue de l’aussonnelle 31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

