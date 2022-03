Bonobo d’Alfred : Exposition Agen, 21 mars 2022, Agen.

Bonobo d’Alfred : Exposition Médiathèque municipale Lacépède : Hall 1 place Armand Fallières Agen

2022-03-21 – 2022-04-19

Agen

Bonobo, les dessins d’Alfred.

Depuis 2008, le dessinateur Alfred et le musicien Sébastien Capazza forment un duo d’amitié. Ils ont souhaité associer la richesse de leur univers artistique à travers le spectacle Bonobo. Dix-neuf planches originales et inspirées, à découvrir en amont ou à l’issue du spectacle, retracent l’histoire de cet intrépide enfant sauvage accompagné de son ami singe !.

“J’ai eu envie de partir sur quelque chose d’assez simple en terme de chromie de couleurs. (…) avec un simple pinceau, de l’encre de chine, des feuilles… et de laisser venir le dessin, naturellement, avec les seuls outils que j’avais sous la main, c’est à dire 3-4 couleurs pas plus, 2-3 bouteilles de pinceaux et rien d’autre.” (Alfred)

