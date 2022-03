Bonobo : Concert illustré jeune public par la Compagnie Fracas Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Bonobo : Concert illustré jeune public par la Compagnie Fracas
Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen

2022-04-05 19:30:00

Au beau milieu d'une vaste forêt faite d'arbres millénaires et habitée d'animaux de toutes sortes, un enfant sauvage vit en parfaite harmonie avec la nature. Grimper à mains nues, sauter de branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres, telle se déroule la vie bien remplie de l'enfant sauvage… Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours vécu, libre et spontané, partage ce petit paradis sur terre, un royaume qu'ils connaissent par cœur. Jusqu'au jour où…

Théâtre Municipal Ducourneau Agen

