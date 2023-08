Journées Européennes du Patrimoine Bonnieux, 16 septembre 2023, Bonnieux.

Bonnieux,Vaucluse

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites et divers événements sont proposés dans le village de Bonnieux..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



To mark the European Heritage Days, tours and events are on offer in the village of Bonnieux.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se organizan visitas y actos en el pueblo de Bonnieux.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes werden im Dorf Bonnieux Besichtigungen und verschiedene Veranstaltungen angeboten.

