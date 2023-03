32ème Bonnieux Céramique Maison du Livre et de la Culture Bonnieux Catégories d’Évènement: Bonnieux

32ème Bonnieux Céramique Maison du Livre et de la Culture, 9 avril 2023 09:00, Bonnieux. Une quarantaine de potiers venant de France et d’Europe, qui partageront avec le public la passion de leur métier, ainsi que leurs différentes techniques. 9 et 10 avril 1

https://www.terresdeprovence.org/bonnieux L’équipe organisatrice est très heureuse de présenter le 32ème marché potier de Bonnieux, les dimanche 9 et lundi 10 avril 2023, place de la Maison du Livre et de la Culture.

Seront présents une quarantaine de potiers venant de France et d’Europe, qui partageront avec le public la passion de leur métier, ainsi que leurs différentes techniques : sculptures, arts de la table, bijoux, en grès, porcelaine, faïence ou raku.

Cette année, l’exposition : « Carte blanche à… » est consacrée à Uwe Krause, né à Hambourg, sculpteur en céramique à Goult depuis 50 ans.

Nous offrons au public, sur les deux journées, des démonstrations de tournage de grosses pièces, d’ikebana, de montage de formes en porcelaine aux colombins, ainsi qu’un atelier de modelage et tournage pour les enfants.

Nous proposons également une tombola, qui permettra à l’un des visiteurs de remporter une œuvre collective : « le totem de la solidarité » (destiné à alimenter un fonds d’aide aux ateliers en difficulté).

