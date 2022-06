Bonnie Tyler – Live 2023 – The Best Is Yet To Come, 8 décembre 2023, .

Bonnie Tyler – Live 2023 – The Best Is Yet To Come



2023-12-08 20:00:00 – 2023-12-08

56.55 91.05 Dans le déferlement des voix lisses et pop des années 80, Bonnie Tyler a su proposer un rock doux qui éblouit encore aujourd’hui.



Bonnie Tyler a marqué l’histoire de la musique grâce à son grain de voix rauque, puissant et des tubes tels que : « It’s A Heartache », « Holding Out For A Hero » ou encore l’incontournable « Total Eclipse Of The Heart ».



Son dernier album intitulé “The Best Is Yet To Come” est disponible depuis février 2021.



Ne manquez pas Bonnie Tyler en tournée.

Ne manquez pas Bonnie Tyler en tournée. Rendez-vous au Cepac Silo le 8 décembre 2023 !

