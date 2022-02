Bonnie Tyler Live 2022 Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 6e Arrondissement

Rhône

Bonnie Tyler Live 2022 Lyon 6e Arrondissement, 17 mars 2022, Lyon 6e Arrondissement. Bonnie Tyler Live 2022 Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

2022-03-17 – 2022-03-17 20:00:00 20:00:00 Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle

Lyon 6e Arrondissement Rhône Lyon 6e Arrondissement EUR 56 Bonnie Tyler revient pour le plus grand plaisir de ses fans. L’artiste célébre son 70ème anniversaire avec une grande tournée européenne, qui passera par Lyon le 17 mars 2022. +33 892 68 36 22 Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 6e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 6e Arrondissement Adresse Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Ville Lyon 6e Arrondissement lieuville Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-6e-arrondissement/

Bonnie Tyler Live 2022 Lyon 6e Arrondissement 2022-03-17 was last modified: by Bonnie Tyler Live 2022 Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement 17 mars 2022 Lyon-6E-Arrondissement rhône

Lyon 6e Arrondissement Rhône