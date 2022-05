Bonnie Li et Pélican Noir en concert au Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Bonnie Li et Pélican Noir en concert au Supersonic SUPERSONIC, 6 juillet 2022, Paris. Le mercredi 06 juillet 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Supersonic, lieu de concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris, vous invite à une soirée pop le 6 juillet, avec les concerts de Bonnie Li et Pélican Noir. BONNIE LI (Art pop – Icons Creating Evil Art – Marseille, FR) Née d’une famille Marseillaise, Bonnie Li a grandi à Hong Kong, commencé sa vie d’adulte à Paris, et est aujourd’hui installée entre Berlin et Marseille. Elle écrit et en chante en trois langues (anglais, français et mandarin) sa ‘Trip Pop’ mélancolique et touchante. Romantique et féministe, Bonnie Li explore des thèmes récurrents comme ‘la femme héroïne’, ‘le mystère des sentiments’ ou encore ‘les dynamiques de pouvoir’. Aujourd’hui, Bonnie Li nous présente son 2e album ‘Le Bleu du Rouge’, un album pensé pour le voyage, bercé entre songes et désirs. PÉLICAN NOIR (Dark pop – Paris, fr) Pélican Noir est un duo dark-pop basse/voix claviers basé à Paris. Notre premier EP sortira début 2022 et nous préparons le tournage de notre premier clip avec La GUILLOTINE – Studio Photo. La suite de la programmation arrive très vite ! ——————————— Mercredi 6 Juillet 2022 Entrée gratuite jusqu’à 23h • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Bonnie Li • Pélican Noir / Supersonic (Free entry)

