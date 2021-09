Bonnie Banane / Sally + Nabla Mujina – Saison La Soufflerie Barakason (La), 12 novembre 2021, Rezé.

2021-11-12

Horaire : 20:00

Gratuit : non 8 € / 14 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

R’n’B. Bonnie Banane et Sally : Une soirée sous le signe d’un R’n’B en français et au féminin, avec l’humour et la théâtralité de Bonnie Banane et les textes très personnels de Sally, deux révélations promises à de beaux lendemains. + en 1ère partie – Nabla Mujina : C’est l’apocalypse, l’heure pour le Mujina de changer de forme et de chanter sa vie. Il se lève pour bouleverser les moeurs, faire danser les corps et frapper les cadences. Sa musique, certains l’appelleront rap, d’autres l’appelleront pop, mais pour lui, il ne s’agit que d’un voyage à travers nos grandes émotions et nos simples ressentis.

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org http://www.lasoufflerie.org