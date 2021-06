Nancy Porte de la Craffe Meurthe-et-Moselle, Nancy BONNIE BANANE Porte de la Craffe Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

BONNIE BANANE Porte de la Craffe, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Nancy. BONNIE BANANE

Porte de la Craffe, le dimanche 4 juillet à 14:00

Derrière son nom de scène décalé, la chanteuse au timbre singulier et envoûtant déplie un style entre soul, hip hop, électro et funk teinté de bizarrerie. Avec son premier album Sexy Planet, la chanteuse et comédienne pose ses mots sur R’n’B synthétique mais sensuel, une chanson décomplexée, bande originale d’une génération hybride.

GRATUIT

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l’équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l’emblématique Porte de la Craffe. Porte de la Craffe Porte de la Craffe Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Porte de la Craffe Adresse Porte de la Craffe Ville Nancy lieuville Porte de la Craffe Nancy