BONNIE BANANE L’EPICERIE MODERNE Feyzin, samedi 14 décembre 2024.

Bonnie Banane est auteure-interprète et compositrice née en Bretagne en 1987. Depuis son premier single « Muscles » en 2012, jusqu'à son deuxième album, NINI, à paraître en avril 2024, en passant par de nombreuses collaborations (Chassol, Chilly Gonzales, Sabrina Bellaouel, Flavien Berger, Hubert Lenoir…), Bonnie Banane traverse le paysage musical français d'une allure qui n'appartient qu'à elle.Bonnie évolue au-delà des genres, cherchant toujours à brouiller les frontières entre eux. Jonglant entre r'n'b, chanson ou encore jazz, ce sont toujours les mots qui viennent alimenter ses mélodies, telles des incantations.Avec un brio alchimique, elle s'attache à réconcilier les réalités les plus opposées : la mort froide, la passion brûlante, et tous les entre-deux timides à qui peu de chansons sont dédiées. Inspirée de ce qui l'entoure, sa propre histoire et celles des autres, entre la poésie surréaliste de Brigitte Fontaine et le gospel de D'Angelo, elle cultive l'art d'être énigmatique, sexy et farfelue.Formée aux arts dramatiques, on la retrouve également en tant que comédienne dans desfilms de Bertrand Mandico ou encore de Bertrand Bonello. Cette théâtralité l'accompagne dans ses morceaux et sur scène. C'est d'ailleurs là qu'entre l'exubérance du clown et la dignité des pleureuses elle nous apprend à danser

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:00

L’EPICERIE MODERNE PLACE RENE LESCOT 69320 Feyzin 69