Marché de producteurs de pays Bonneviole, 14 mars 2023, Prudhomat.

Deux fois par semaine, sous la jolie halle, un marché de producteurs, pour la plupart bio, a lieu. Vous aurez le plaisir de choisir des fruits et légumes locaux, de saison, dans une ambiance bon enfant..

Vendredi 2023-03-14 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-29 18:00:00. EUR.

Bonneviole Place de la Halle

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



Twice a week, under the pretty market hall, a farmers’ market, mostly organic, takes place. You will have the pleasure to choose local fruits and vegetables, in season, in a good atmosphere.

Dos veces a la semana se celebra un mercado de agricultores, en su mayoría ecológicos, en la bonita sala del mercado. Tendrá el placer de elegir frutas y verduras locales de temporada en un ambiente acogedor.

Zweimal pro Woche findet in der hübschen Markthalle ein Bauernmarkt statt, auf dem überwiegend Bio-Produkte angeboten werden. Sie haben das Vergnügen, lokales Obst und Gemüse der Saison in einer freundlichen Atmosphäre auszuwählen.

Mise à jour le 2023-03-16 par OT Vallée de la Dordogne