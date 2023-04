Visite de Bonneville-la-Louvet illuminé dégustation de cidre chaud Parking de l’Église, 16 décembre 2023, Bonneville-la-Louvet.

Lourdes ? Une prison ?

Découvrez les curiosités de ce village éclairés aux couleurs de Noël, aux histoires insolites, construit de briques et de colombages.

En fin de visite, nous passerons un moment d’échange ensemble autour d’un verre de cidre chaud..

2023-12-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Parking de l’Église

Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie



Lourdes? A prison?

Discover the curiosities of this village lit with Christmas colors, with unusual stories, built with bricks and half-timbering.

At the end of the visit, we will spend a moment of exchange together around a glass of hot cider.

¿Lourdes? ¿Una cárcel?

Descubra las curiosidades de este pueblo iluminado con los colores de la Navidad, con sus historias insólitas, construido con ladrillos y entramado de madera.

Al final de la visita, pasaremos juntos un momento de intercambio en torno a un vaso de sidra caliente.

Was ist Lourdes? Ein Gefängnis?

Entdecken Sie die Kuriositäten dieses in weihnachtlichen Farben beleuchteten Dorfes mit seinen ungewöhnlichen Geschichten, das aus Ziegelsteinen und Fachwerk gebaut ist.

Am Ende des Besuchs verbringen wir gemeinsam einen Moment des Austauschs bei einem Glas heißem Cidre.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche