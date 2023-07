Vide grenier à Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet, 6 août 2023, Bonneville-la-Louvet.

Bonneville-la-Louvet,Calvados

C’est le moment de chiner ! Vous trouverez peut-être quelques trésors qui sait ?

Buvette et restauration sur place..

2023-08-06 08:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Bonneville-la-Louvet

Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie



It’s time to bargain! You might find a few treasures, who knows?

Refreshments and snacks on site.

Ahora es el momento de ir a la caza de gangas Quizá encuentre algún tesoro, ¿quién sabe?

Refrescos y comida in situ.

Jetzt ist die Zeit zum Stöbern! Vielleicht finden Sie ja ein paar Schätze, wer weiß?

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche