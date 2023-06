Soirée au village à Bonneveau Bonneveau, 8 juillet 2023, Bonneveau.

Bonneveau,Loir-et-Cher

Votre village s’anime pour la soirée !.

Samedi 2023-07-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Bonneveau 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Your village comes alive for the evening!

Tu pueblo cobra vida por la noche

Ihr Dorf wird für den Abend zum Leben erweckt!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT de Vendome – Territoires Vendomois