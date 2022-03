DOM TOM CUP 2022 STADE LEO LAGRANGE – BONNEUIL Bonneuil-sur-Marne Catégories d’évènement: Bonneuil-sur-Marne

Val-de-Marne

DOM TOM CUP 2022 STADE LEO LAGRANGE – BONNEUIL, 25 juin 2022 09:00, Bonneuil-sur-Marne. 25 et 26 juin Sur place Entrée libre pour les visiteurs 0950850248, http://domtomcup.fr, http://risi-outremer.org Tournoi de football permettant aux jeunes athlètes ultramarins évoluant en métropole de démontrer leurs compétences hors-club – Dom Tom Cup 2022 : le tournoi de football Ultramarin revient (enfin) pour sa dixième édition Après deux années de report Les 25 et 26 juin prochains, les associations RISI et Tropical Club organisent la dixième édition de la “Dom Tom Cup” (DTC), le tournoi de football francilien où s’affronteront douze équipes ultramarines. L’heure sera aussi au divertissement avec son lot d’animations : village culturel, musique et danses, gastronomie des îles… Bien plus qu’un tournoi sportif, la Dom Tom Cup est un révélateur de talents.

Créée par Rosan ROYAN, président de l’association R.I.S.I, ce tournoi donnera l’occasion aux joueurs les plus talentueux de se mettre en valeur dans une période charnière du calendrier sportif. L’opportunité pour les recruteurs (observateurs des clubs, agents de joueurs…) de découvrir quelques “pépites” sera cette année encore bien réelle.

“Promouvoir la jeunesse par le sport”, demeure le principal leitmotiv du Pôle sport de RISI.

12 sélections ultramarines vont se rencontrer lors de cette édition de la DTC : Cap-Vert, Comores, Guadeloupe, Guyane, Haïti, Ile-de-France, Madagascar, Marie-galante, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion. Une histoire de partenariat depuis plusieurs années déjà

Pour cette édition « anniversaire » (10ème après les reports provoqués par la crise sanitaire), la Ville de Bonneuil-sur-Marne et le Conseil Régional d’Ile-de-France ont confirmé leur soutien afin d’accompagner cet événement solidaire en totale cohérence avec les valeurs de la République et de la citoyenneté. À noter :

– Les dates : les 25 et 26 juin 2022

– L’heure : de 9h à 18h30

– Le lieu : Complexe sportif Léo Lagrange Sur place : stands artisanat et produits ultramarins, gastronomies et restauration, animations musicales, tombola, animations pour les enfants… STADE LEO LAGRANGE – BONNEUIL 1-3 rue Auguste Delaune , Bonneuil-Sur-Marne 94380 94380 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne samedi 25 juin – 09h00 à 18h00

dimanche 26 juin – 09h00 à 19h00

Détails Heure : 09:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Bonneuil-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu STADE LEO LAGRANGE - BONNEUIL Adresse 1-3 rue Auguste Delaune , Bonneuil-Sur-Marne 94380 Ville Bonneuil-sur-Marne lieuville STADE LEO LAGRANGE - BONNEUIL Bonneuil-sur-Marne Departement Val-de-Marne

STADE LEO LAGRANGE - BONNEUIL Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-sur-marne/

DOM TOM CUP 2022 STADE LEO LAGRANGE – BONNEUIL 2022-06-25 was last modified: by DOM TOM CUP 2022 STADE LEO LAGRANGE – BONNEUIL STADE LEO LAGRANGE - BONNEUIL 25 juin 2022 09:00 Bonneuil-sur-Marne STADE LEO LAGRANGE - BONNEUIL Bonneuil-sur-Marne

Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne