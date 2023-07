Fanfare participative éphémère à Bonneuil-sur-Marne bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne, 26 juillet 2023, Bonneuil-sur-Marne.

Mercredi 26 juillet, 16h00
Participation libre et gratuite

Karim Sebbar et les musiciens de la compagnie « Pole K » vous proposent de vivre une aventure unique. Rejoignez la fanfare le 26 juillet de 16h à 19h au gymnase Léo Lagrange à Bonneuil-sur-Marne ! Un chef de fanfare vous initiera à l’art de souffler dans les instruments qui vous seront prétés au cours d’un atelier musical de 2 heures. L’occasion de découvrir, dans une ambiance festive et conviviale, la famille des cuivres : trompettes, cornets, clairons, cors, trombones et tubas que vous ferez sonner pour créer en direct un répertoire et vibrer dans un grand orchestre. Vous pourrez ensuite participer à la grande parade publique accompagnés de musiciens solistes. Venez nombreux partager cette expérience musicale exceptionnelle et inoubliable ouverte à tous !

Gymnase Léo Lagrange, rue Auguste Delaune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T16:00:00+02:00 – 2023-07-26T19:00:00+02:00

