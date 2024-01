Festival Bonneuil-Musique : Récital chant-guitare / Programme « La Guitare à l’Opéra » le vendredi 9 février 2024 à 20h30 à la Salle Festive. Salle Festive Bonneuil-Matours, vendredi 9 février 2024.

Festival Bonneuil-Musique : Récital chant-guitare / Programme « La Guitare à l’Opéra » le vendredi 9 février 2024 à 20h30 à la Salle Festive. Salle Festive Bonneuil-Matours Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Le festival Bonneuil-Musique! (direction artistique : le Duo Fortecello) revient avec un beau programme autour des plus beaux airs d’opéra, enveloppés en douceur par le son de la guitare.

Karina Desbordes, soprano et Frédéric Bernard, guitare nous régaleront avec ces airs :

Vaga Luna V. BELLINI

Di tanti palpiti sur le thème de Tancredi M.GIULIANI

Una voce poco fa du Barbier de Séville G.ROSSINI

Aria adina de l’Elisir d’amour G. DONIZETTI

Meine Lippen de la Giuditta F. LEHAR

Ombra mai fu du Serse G.F. Haendel

Lascia ch’io pianga de Rinaldo G.F. HAENDEL

Regnava nel silenzio de la Lucia de Lammermoor DONIZETTI

Je veux vivre de Roméro et Juliette C. GOUNOD

Le festival Bonneuil-Musique! (direction artistique : le Duo Fortecello) revient avec un beau programme autour des plus beaux airs d’opéra, enveloppés en douceur par le son de la guitare.

Karina Desbordes, soprano et Frédéric Bernard, guitare nous régaleront avec ces airs :

Vaga Luna V. BELLINI

Di tanti palpiti sur le thème de Tancredi M.GIULIANI

Una voce poco fa du Barbier de Séville G.ROSSINI

Aria adina de l’Elisir d’amour G. DONIZETTI

Meine Lippen de la Giuditta F. LEHAR

Ombra mai fu du Serse G.F. Haendel

Lascia ch’io pianga de Rinaldo G.F. HAENDEL

Regnava nel silenzio de la Lucia de Lammermoor DONIZETTI

Je veux vivre de Roméro et Juliette C. GOUNOD

.

Salle Festive Rue de l’ancienne gare Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine duofortecello@gmail.com



L’événement Festival Bonneuil-Musique : Récital chant-guitare / Programme « La Guitare à l’Opéra » le vendredi 9 février 2024 à 20h30 à la Salle Festive. Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2024-01-20 par ACAP