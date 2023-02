Course de caisses à savon Bonneuil-les-eaux (60) Bonneuil-les-Eaux Catégories d’Évènement: Bonneuil-les-Eaux

Course de caisses à savon Dimanche 14 mai, 09h00 Bonneuil-les-eaux (60) Nous serons ravis de vous compter parmi nous, lors de notre 1ère édition de course de caisses à savon le DIMANCHE 14 MAI 2023. Bonneuil-les-eaux (60) bonneuil les eaux Bonneuil-les-Eaux 60120 Oise Hauts-de-France Rendez-vous le 14 mai 2023.

Votre caisse devra être solide comme un roc si vous souhaitez la voir franchir les virages , le tremplin, les chicanes et dos d’âne. Il ne faudra pas faiblir au moment de freiner, si vous ne voulez pas vous scratcher à l’arrivée !!!!

Si vous avez conservé toutes vos dents, vous pourrez vous désaltérer et restaurer sur place.

Ne tardez pas à inscrire votre équipe de 2 à 4 participants, à partir de 8ans en monoplaces ou biplaces (selon la catégorie choisie).

Les dossards seront à retirer sur place.

Inscription sur le site adeorun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:00:00+02:00

2023-05-14T18:00:00+02:00

