Comice de Bonnétable bonnétable Bonnétable, 27 août 2023, Bonnétable.

Comice de Bonnétable Dimanche 27 août, 10h00 bonnétable

La MSA sera présente lors du Comice de Bonnétable et tiendra un stand autour des thèmes d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique.

Dès 10h, Comice agricole avec exposition et concours d’animaux, carrousel.

Messe à 11h, stands de producteurs locaux, artisans, associations, exposition de matériels agricoles anciens et récents, animations avec les Jeunes Agriculteurs etc…

Buvette et restauration sur place

bonnétable mairie Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

