Théâtre à la ferme Bonnet d’Ane et Cerf Volant Théâtre à la ferme Bonnet d’Ane et Cerf Volant, 1 janvier 2024, . Théâtre à la ferme 1 janvier – 31 décembre 2024 Bonnet d’Ane et Cerf Volant Vivre un moment de détente et d’expression entouré d’animaux,

être accompagné par Noémie Briand, artiste de la Compagnie Nomadi’Sérane,

et se laisser porter par les lieux, les ânes, les moutons, les chèvres, les poules, … pour créer des scénettes et s’exprimer.

Utilisation de marionnettes, de castelet, etc

Ces demies journées ou journées sont proposées : pour les plus de 16ans : travail sur l’expression, sa posture, son élocution

entre parents-enfants : partager un moment parent-enfant pour se retrouver et se créer un cocon d’expression Bonnet d’Ane et Cerf Volant 19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes [{« type »: « email », « value »: « contact@abacvloiret.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T16:00:00+01:00

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T16:00:00+01:00

2024-12-31T13:00:00+01:00 – 2024-12-31T16:00:00+01:00

