Stage théâtre à la ferme Bonnet d’Ane et Cerf Volant Stage théâtre à la ferme Bonnet d’Ane et Cerf Volant, 1 janvier 2024, . Stage théâtre à la ferme 1 janvier – 31 décembre 2024 Bonnet d’Ane et Cerf Volant Voir http://www.abacvloiret.com L’association Bonnet d’âne et Cerf volant vous accueille pour vous faire découvrir le théâtre dans le cadre d’une nature inspirante avec la troupe Nomadi’serane. Au programme : jeu théâtral, improvisations, construction de personnages, invention d’histoires. Pour adultes, sur réservation. Bonnet d’Ane et Cerf Volant 19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes [{« type »: « link », « value »: « http://www.abacvloiret.com »}, {« type »: « email », « value »: « noemie.briand@nomadiserane.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T16:30:00+01:00

2024-12-31T09:00:00+01:00 – 2024-12-31T16:30:00+01:00 FMACEN045V509CFZ ©Pixabay Détails Autres Lieu Bonnet d'Ane et Cerf Volant Adresse 19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes Lieu Ville Bonnet d'Ane et Cerf Volant latitude longitude 47.98887;2.20871

Bonnet d'Ane et Cerf Volant https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//