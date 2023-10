Atelier : A la découverte des ânes Bonnet d’Ane et Cerf Volant Atelier : A la découverte des ânes Bonnet d’Ane et Cerf Volant, 31 octobre 2023, . Atelier : A la découverte des ânes Mardi 31 octobre, 13h30 Bonnet d’Ane et Cerf Volant Voir http://www.abacvloiret.com Atelier « À la découverte des ânes »

Rencontre avec les ânes au cœur du troupeau

Découverte de leurs personnalités, leurs affinités entre eux, avec nous

Câlinage, Brossage et nourrissage de l’âne qui nous aura choisi (autant être clair, ce sont souvent eux qui nous choisissent !) avant de partir pour une chasse au trésor des ânes. Selon les capacités de chacun et la météo.

Durée: par atelier de 1h30

Public: à partir de 6 ans, avec ou sans les parents. Maxi 5 enfants * SUR RESERVATION PAR TELEPHONE * Bonnet d’Ane et Cerf Volant 19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes [{« type »: « link », « value »: « http://www.abacvloiret.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@abacvloiret.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T13:30:00+01:00 – 2023-10-31T15:00:00+01:00

