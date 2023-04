Rencontre inter-espèces, de coeur à coeur avec les animaux et le vivant Bonnet d’Ane et Cerf Volant

Rencontre inter-espèces, de coeur à coeur avec les animaux et le vivant

17 et 18 juin

Offrez vous un week-end pour découvrir ou améliorer votre communication animale. En allant au contact d'un groupe de chevaux et d'ânes, et en partageant un petit groupe à votre écoute et bienveillance.

Apaiser et renforcer Sa vitalité, S'accorder un moment et prendre soin de soi et développer son écoute intérieur grâce à la méditation guidée, à des voyages sonores et à l'éveil corporel.

Stage animé par Laurence Dugas-Fermon, communicatrice animale et énergéticienne, Laurence accompagne depuis 30 ans les humains et les animaux au mieux-être et avec l'énergétique.

Bonnet d'Ane et Cerf Volant
19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes
contact@abacvloiret.com

2023-06-17T09:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:30:00+02:00

2023-06-18T09:30:00+02:00 – 2023-06-18T17:30:00+02:00 FMACEN045V50A3P6 Asso Bonnet d’Ane et Cerf Volant

