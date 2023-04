A la découverte de soi Bonnet d’Ane et Cerf Volant

A la découverte de soi Bonnet d’Ane et Cerf Volant, 27 mai 2023, . A la découverte de soi 27 et 28 mai Bonnet d’Ane et Cerf Volant A la découverte de soi grâce à différentes pratiques d’accompagnement. Venez à la rencontre de praticiennes bien-être et vivez une séance découverte d’hypnose Sajece, de bibliothérapie, de graphothérapie, de kinésiologie, d’expression par le théâtre et de médiation asine. Accueillis sur notre site, vous profitez des lieux pour apprécier les différentes pratiques. Vous pouvez passer la journée sur place et même déjeuner en plein air (pensez à apporter votre pique-nique) Bonnet d’Ane et Cerf Volant 19 Route de Fay aux Loges, Ingrannes [{« type »: « email », « value »: « contact@abacvloiret.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T11:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:30:00+02:00

2023-05-28T11:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:30:00+02:00 FMACEN045V50A3D0 Asso Bonnet d’Ane et Cerf Volant

