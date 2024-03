Bonnes joueuses avec Lauren Bastide et Marie Patouillet au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. gratuit

Entrée libre

Pour cette cinquième rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide reçoit Marie Patouillet, coureuse cycliste handisport de haut niveau, championne du monde et double championne de France !

La rencontre

Pour la cinquième édition du cycle de rencontres Bonnes joueuses au Carreau du Temple, Lauren Bastide reçoit la championne du monde de paracyclisme sur route, Marie Patouillet.

Née avec une malformation au pied et à la cheville, Marie Patouillet se passionne d’abord pour la course à pied avant de se tourner vers le vélo suite à la dégradation de l’état de sa cheville. Arrivée dans la discipline sur le tard, elle présente déjà six ans seulement après ses débuts un palmarès impressionnant avec notamment deux médailles de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo et une médaille d’or en 2022 aux championnats du monde de vélo sur route.

Sélectionnée pour les Jeux Paralympiques 2024, Marie Patouillet entend bien utiliser sa voix pour défendre les causes qui lui sont chères. Elle dénonce notamment la misogynie et l’homophobie trop souvent présentes dans le milieu sportif, et met en avant les conséquences de ces discriminations sur les performances des athlètes. Elle se bat plus largement pour améliorer l’inclusivité dans le sport et pour une meilleure visibilité pour le handisport, trop souvent laissé de côté par les médias.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation

En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power

Dégustation de vins nature avec Fleur Godart de Vins & Volailles après la rencontre : « Y’à plus qu’à » (Kumpf & Meyer, Alsace), « Dark Nat » (Kumpf & Meyer, Alsace) et « À toi nous » (Calek, Ardèche)

Visionnez la rencontre en direct :

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003

