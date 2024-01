Bonnes joueuses avec Lauren Bastide et Chloé Lopes Gomes Le Carreau du Temple Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Pour cette 4ème rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide reçoit Chloé Lopes Gomes, danseuse et professeure de danse classique reconnue pour ses prises de parole sur la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances dans les arts classiques !

La rencontre

Pour la quatrième session du cycle de rencontres Bonnes joueuses au Carreau du Temple, Chloé Lopes Gomes est l’invitée de Lauren Bastide. Danseuse, professeure de danse classique française et également autrice, Chloé Lopes Gomes s’est formée à l’Académie du Bolchoï en Russie, avant de rejoindre les plus grandes compagnies de ballet d’Europe telles que le Béjart Ballet.

En 2018, elle s’érige en pionnière en étant la première danseuse noire à intégrer le Staatsballett de Berlin. Le racisme violent qu’elle subit dans cette grande institution de la danse a des conséquences graves sur sa santé physique et mentale. Dans son livre Le Cygne Noir publié en 2023, Chloé Lopes Gomez relate son expérience dans le monde de la danse classique où les plafonds de verre se superposent et où les briser reste encore difficile.

Cette intervention s’intègre dans le cycle de conférences Bonnes joueuses, prenant pour thématique centrale le sport, à la fois porteur de sexisme, de racisme, de validisme, mais aussi vecteur d’émancipation pour les femmes et les minorités. Ensemble, Chloé Lopes Gomez et Lauren Bastide discuteront des nombreuses discriminations qui se perpétuent dans le milieu prestigieux de la danse classique, à dimensions artistique et sportive, et où les corps sont à la fois acteurs et objets.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation

En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power

Dégustation de vins nature avec Fleur Godart de Vins & Volailles après la rencontre : « Y’à plus qu’à » (Kumpf & Meyer, Alsace), « Dark Nat » (Kumpf & Meyer, Alsace) et « À toi nous » (Calek, Ardèche)

Visionnez la rencontre en direct :

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

