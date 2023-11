Bonnes joueuses avec Lauren Bastide et Camille Teste Le Carreau du Temple Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Pour la cinquième année, la journaliste Lauren Bastide et ses invitées questionnent le genre sur la scène du Carreau du Temple. Pour la deuxième rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide invite Camille Teste, ex-journaliste spécialisée dans les enjeux de justice sociale et autrice de l’essai « Politiser le bien-être » !

La rencontre

Pour cette nouvelle édition du cycle de rencontres « Bonne joueuses », Lauren Bastide convie sur la scène du Carreau du Temple la professeure de yoga Camille Teste, autrice et militante féministe, spécialisée dans les enjeux de justice sociale.

Dans l’essai Politiser le bien-être (Binge Audio, 2023), Camille Teste déploie une analyse des discours autour du « Bien-être » et dévoile la capacité de l’un des marchés les plus fertiles du néolibéralisme à être un vecteur idéologique, incitant chacun·e à porter seul·e la responsabilité de sa condition physique et psychologique. L’autrice montre que le « Bien-être » permet de masquer les problématiques structurelles ainsi que leurs sources.

Elle dénonce également les discours fascistes et sexistes pouvant se cacher derrière le développement personnel et appelle à la politisation du « Bien-être » en abordant ces activités comme des pratiques émancipatrices, voire comme des actes de résistance, tout en les rendant plus inclusives. Dans cette optique, elle propose des cours de yoga inclusifs et à prix libres, dont les bénéfices sont reversés à des associations.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Programme accessible aux personnes sourdes et malentendantes et traduit en Langue des Signes Française par la Scop Paris interprétation

En partenariat avec Le Comptoir des Mots, librairie organisatrice du cycle GIRLS power

Dégustation de vins nature avec Fleur Godart de Vins & Volailles après la rencontre

Visionnez la rencontre en direct :

♦ Bonnes joueuses ♦ Rencontre avec Lauren Bastide et Camille Teste

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

