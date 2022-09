Rencontre autour d’un « Chantier » en copropriété Bonnenfant Thomas Architecte Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Journées nationales de l'architecture Bonnenfant Thomas Architecte 12 rue des Arts, 38000 Secteur 1 Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

+66(0)616673817 http://architecture.by-nuit.com/index.php Le Cabinet est spécialisé dans le domaine de l’architecture. Il opère dans les études préliminaires, la programmation et la mise en œuvre. Sensible à l’innovation des processus, le cabinet intervient avec les acteurs des territoires en France comme à l’internationale. Il propose aux commanditaires et aux maitrises d’œuvre publique des services pour co-construire de manière originale et diversifiée. La construction d’un lieu passe inéluctablement par la connaissance de son Histoire et de ses histoires en synergie avec l’environnement. Inscrit au registre de l’Ordre des Architectes n°089669 Nous vous proposons de venir sur un chantier de réhabilitation d’un commerce à Grenoble. L’exposition du projet sera l’occasion d’échanger sur l’histoire du lieu, les perspectives projetées et ses difficultés. Comme une pause dans sa réalisation, celui-ci peut-être un miroir de vos projets en cours, passés où à venir. Quelles sont les solutions d’évacuation des gravats, de formalité administrative, d’autorisation, assurance, copropriétaire habitant et syndic ? Le chantier en copropriété n’aura plus de surprise pour vous!!

