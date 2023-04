Atelier : Poisson d’Avril BONNEMAZON, 26 avril 2023, Bonnemazon.

Atelier « Poisson d’Avril »

Connaissez-vous l’histoire du moine et du poisson ? Découvrez leurs aventures autour du vivier et de la rivière.

Puis décorez votre galet sur le thème du poisson et de l’eau.

16h : poursuivez votre après-midi en famille avec le spectacle jeune public « Et si….. »

Réservation conseillée (jauge limitée).

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 15:30:00. .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



April Fools’ workshop

Do you know the story of the monk and the fish? Discover their adventures around the fishpond and the river.

Then decorate your pebble on the theme of fish and water.

4pm: continue your afternoon with your family with the show « Et si….. »

Reservation recommended (limited capacity)

Taller de los Santos Inocentes

¿Conoces la historia del monje y el pez? Descubre sus aventuras en torno al estanque y al río.

A continuación, decora tu guijarro con el tema de los peces y el agua.

16:00 horas: continúe la tarde en familia con el espectáculo para el público joven « Et si….. »

Se recomienda reservar (capacidad limitada)

Workshop « Aprilscherz » (Poisson d’avril)

Kennen Sie die Geschichte vom Mönch und vom Fisch? Entdecken Sie ihre Abenteuer rund um den Fischteich und den Fluss.

Dann dekorieren Sie Ihren Kieselstein zum Thema Fisch und Wasser.

16 Uhr: Setzen Sie Ihren Familiennachmittag mit der Aufführung für junges Publikum « Et si….. » fort

Reservierung empfohlen (begrenzte Zuschauerzahl)

