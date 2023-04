Le quatre heures de l’Escaladieu : Et Si …. BONNEMAZON, 26 avril 2023, Bonnemazon.

Théâtre « ET SI… »

Équipe de Réalisation

Avec Pascal Esclarmonde et Dominique Prunier

Sous forme de succession de différentes saynètes métaphoriques, poétiques et humoristiques, le spectacle aborde plusieurs thèmes liés au développement durable : le gaspillage de l’eau, du papier, de l’électricité, l’usage de pesticides et les fruits de saison.

L’impact des petits gestes du quotidien sur l’environnement se ra¬conte aux enfants sans paroles mais avec une touche d’humour, à travers l’interaction du personnage et de la vidéo..

2023-04-26 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:40:00. .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Theater « AND IF… »

Production Team

With Pascal Esclarmonde and Dominique Prunier

In the form of a succession of different metaphorical, poetic and humorous sketches, the show tackles several themes linked to sustainable development: the waste of water, paper, electricity, the use of pesticides and seasonal fruits

The impact of small daily gestures on the environment is explained to children without words but with a touch of humor, through the interaction of the character and the video.

Teatro « ¿Y si? »

Equipo de producción

Con Pascal Esclarmonde y Dominique Prunier

En forma de una sucesión de diferentes sketches metafóricos, poéticos y humorísticos, el espectáculo aborda varios temas relacionados con el desarrollo sostenible: el despilfarro de agua, papel, electricidad, el uso de pesticidas y la fruta de temporada

El impacto de las pequeñas acciones cotidianas en el medio ambiente se explica a los niños sin palabras pero con un toque de humor, a través de la interacción del personaje y el vídeo.

Theater « ET SI… »

Regieteam

Mit Pascal Esclarmonde und Dominique Prunier

In Form einer Abfolge verschiedener metaphorischer, poetischer und humorvoller Sketche greift das Stück mehrere Themen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung auf: die Verschwendung von Wasser, Papier und Strom, der Einsatz von Pestiziden und Saisonfrüchte

Die Auswirkungen der kleinen Gesten des Alltags auf die Umwelt werden den Kindern ohne Worte, aber mit einer Prise Humor durch die Interaktion der Figur und des Videos ra¬kontiert.

