Balade « l’Arros des Baronnies et l’Escaladieu BONNEMAZON, 16 avril 2023, Bonnemazon.

l’Arros des Baronnies et l’Escaladieu.

Petite balade accompagnée par Pierre Pineau, animateur du Syndicat Mixte Adour Amont.

Découvrez les particularités de la rivière Arros, affluent de l’Adour et pourtant très différent. Sur 80 km, les berges de cette rivière ont accueilli 5 abbayes au cours des siècles. L’Escaladieu n’est pas la plus ancienne mais la plus élevée en altitude. Quelles raisons ont pu inciter les moines à choisir ce site et ce cours d’eau ? La rivière a-t-elle changé depuis le Moyen âge ? Et aujourd’hui, comment est géré ce cours d’eau ?.

2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

BONNEMAZON à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



the Arros des Baronnies and the Escaladieu.

Small walk accompanied by Pierre Pineau, animator of the Syndicat Mixte Adour Amont.

Discover the particularities of the river Arros, tributary of the Adour and yet very different. On 80 km, the banks of this river have hosted 5 abbeys over the centuries. L’Escaladieu is not the oldest but the highest in altitude. What were the reasons that led the monks to choose this site and this river? Has the river changed since the Middle Ages? And today, how is this river managed?

arros des Baronnies y Escaladieu.

Un pequeño paseo acompañado por Pierre Pineau, miembro del Sindicato Mixto Adour Amont.

Descubra las particularidades del río Arros, afluente del Adour y sin embargo muy diferente. A lo largo de 80 km, las orillas de este río han albergado 5 abadías a lo largo de los siglos. L’Escaladieu no es el más antiguo, pero sí el de mayor altitud. ¿Qué razones pudieron llevar a los monjes a elegir este lugar y este río? ¿Ha cambiado el río desde la Edad Media? Y hoy, ¿cómo se gestiona el río?

l’Arros des Baronnies und l’Escaladieu.

Kleine Wanderung, begleitet von Pierre Pineau, Animateur des Syndicat Mixte Adour Amont.

Entdecken Sie die Besonderheiten des Flusses Arros, der ein Nebenfluss des Adour und doch ganz anders ist. Auf 80 km Länge haben die Ufer dieses Flusses im Laufe der Jahrhunderte 5 Abteien beherbergt. L’Escaladieu ist zwar nicht die älteste, aber die höchstgelegene. Welche Gründe könnten die Mönche dazu bewogen haben, diesen Ort und diesen Flusslauf zu wählen? Hat sich der Fluss seit dem Mittelalter verändert? Und wie wird der Fluss heute bewirtschaftet?

