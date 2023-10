Atelier en Famille : Bombes à Graines de Pâques BONNEMAZON Bonnemazon, 24 avril 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

À l’occasion des vacances de Pâques, nous transformerons des coquilles d’œufs en bombes à graines ! Venez en famille pour les fabriquer. Apprenez à jardiner en vous amusant : vous sèmerez fleurs comestibles et légumes de saison grâce aux petites balles que vous aurez façonnées ! N’oubliez pas vos boîtes à œufs pour rapporter vos productions !.

2024-04-24 14:30:00 fin : 2024-04-24 15:30:00. .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



For the Easter vacations, we’ll be turning eggshells into seed bombs! Come along as a family and make your own. Learn how to garden while having fun: you’ll sow edible flowers and seasonal vegetables with the little balls you’ve made! Don’t forget your egg cartons to take home!

Durante las vacaciones de Semana Santa, convertiremos cáscaras de huevo en bombas de semillas Ven en familia y crea las tuyas propias. Aprende a cultivar un huerto mientras te diviertes: puedes sembrar flores comestibles y verduras de temporada con las bolitas que has hecho No olvides las hueveras para llevarte los productos a casa

In den Osterferien werden wir Eierschalen in Samenbomben verwandeln! Kommen Sie mit Ihrer Familie, um sie zu basteln. Lernen Sie spielerisch das Gärtnern und säen Sie essbare Blumen und Gemüse der Saison mithilfe der von Ihnen geformten Kugeln aus! Vergessen Sie nicht, Ihre Eierkartons mitzubringen!

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65