Chasse aux Oeufs de Pâques BONNEMAZON Bonnemazon, 31 mars 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Plus de 500 œufs se cachent dans les jardins de l’abbaye, saurez-vous les trouver ? Deux parcours de recherche seront proposés suivant l’âge des enfants. N’oubliez pas votre panier, des récompenses chocolatées vous attendent ! De grands jeux historiques seront également mis à disposition, sans oublier le stand de crêpes pour les plus gourmands..

2024-03-31 15:00:00 fin : 2024-03-31 . EUR.

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



More than 500 eggs are hidden in the abbey gardens. Can you find them? There will be two different search routes, depending on the age of the children. Don’t forget your basket – chocolate rewards await you! Great historical games will also be on offer, not forgetting a crêpe stand for those with a sweet tooth.

Más de 500 huevos están escondidos en los jardines de la abadía, ¿podrás encontrarlos? Habrá dos rutas de búsqueda diferentes en función de la edad de los niños. No olvide su cesta, ¡habrá recompensas de chocolate esperándole! También habrá grandes juegos históricos, sin olvidar el puesto de crepes para los más golosos.

Mehr als 500 Eier sind in den Gärten der Abtei versteckt, kannst du sie finden? Je nach Alter der Kinder werden zwei verschiedene Suchrouten angeboten. Vergessen Sie Ihren Korb nicht, denn es warten schokoladige Belohnungen auf Sie! Es gibt auch große historische Spiele und einen Crêpes-Stand für die Naschkatzen.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65