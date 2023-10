Atelier en Famille : Les Bonbons du Moine Jardinier BONNEMAZON Bonnemazon, 6 mars 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Avec « Serpettes et chaudrons », devenez apprenti-confiseur et fabriquez en famille vos bonbons à base de plantes comestibles et de fruits que le moine jardinier a récoltés dans son jardin..

2024-03-06 14:30:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



With « Serpettes et cauldrons », become an apprentice confectioner and make your own sweets with your family, using edible plants and fruit harvested by the monk gardener in his garden.

Con « Serpettes et cauldrons », conviértase en aprendiz de pastelero y elabore sus propios dulces con su familia, utilizando plantas comestibles y frutas que el monje jardinero ha recogido de su huerto.

Mit « Serpettes et chaudrons » werden Sie zum Konditorlehrling und stellen mit der ganzen Familie Ihre Bonbons aus essbaren Pflanzen und Früchten her, die der Gärtnermönch in seinem Garten geerntet hat.

