Atelier enfants : Les Fleurs Sauvages s’incrustent BONNEMAZON Bonnemazon, 28 février 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Incrustation de fleurs et de petites plantes sur un beau papier gravure et impression à l’aide d’une presse nomade avec Landry Gicquiaux. Créativité et technique au programme !.

2024-02-28 14:30:00 fin : 2024-02-28 . .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Inlay flowers and small plants on beautiful etching paper and print using a nomad press with Landry Gicquiaux. Creativity and technique on the program!

Incrustación de flores y pequeñas plantas sobre un hermoso papel grabado e impresión en una prensa móvil con Landry Gicquiaux. Creatividad y técnica a la orden del día

Einlegen von Blumen und kleinen Pflanzen auf schönem Papier Gravur und Druck mithilfe einer Nomadenpresse mit Landry Gicquiaux. Kreativität und Technik auf dem Programm!

