Visite guidée : Ressource ton Abbaye BONNEMAZON Bonnemazon, 17 février 2024, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous pour une visite ludique dans le parcours multimédia. Pourquoi les moines se sont-ils installés en ce lieu ? Quels ressources ont-ils recherché ? Vivez un moment convivial et découvrez l’utilisation de la nature par les moines..

2024-02-17 11:00:00 fin : 2024-02-17 . .

BONNEMAZON à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us for a fun-filled multimedia tour. Why did the monks settle here? What resources did they seek? Enjoy a convivial moment and discover how the monks used nature.

Acompáñenos en un divertido recorrido por el sendero multimedia. ¿Por qué se asentaron aquí los monjes? ¿Qué recursos buscaban? Disfrute de un momento de convivencia y descubra cómo utilizaban la naturaleza los monjes.

Verabreden Sie sich zu einem spielerischen Besuch des Multimedia-Parcours. Warum haben sich die Mönche an diesem Ort niedergelassen? Welche Ressourcen suchten sie? Erleben Sie einen geselligen Moment und erfahren Sie mehr über die Nutzung der Natur durch die Mönche.

