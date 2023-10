Marché de Noël de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon, 10 décembre 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Le marché des producteurs locaux et des vignerons revient à l’Escaladieu.

Venez préparer les fêtes en choisissant de bons produits ! Ce marché sera animé tout au long de la journée :

– Animation en continu sur les ressources du jardin dans l’alimentation des moines, par le service médiation de l’abbaye

– Atelier en continu de vannerie sauvage avec Sandy Mossion

– Atelier maquillage pour enfants (thème jardins) avec la « Loge de l’éphémère »

– Groupes de chant.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



The local producers? and winemakers? market returns to l?Escaladieu.

Come and prepare for the festive season by choosing good products! The market will be animated throughout the day:

– Continuous animation on garden resources in the monks? diet, by the abbey?s mediation service

– Ongoing wild basketry workshop with Sandy Mossion

– Make-up workshop for children (garden theme) with the « Loge de l?éphémère » (ephemeral lodge)

– Singing groups

El mercado local de productores y bodegueros vuelve al Escaladieu.

Venga y prepárese para las fiestas eligiendo los mejores productos No faltarán las animaciones durante todo el día:

– Animación continua sobre los recursos de la huerta en la alimentación de los monjes, a cargo del servicio de mediación de la abadía

– Taller continuo de cestería silvestre con Sandy Mossion

– Taller de maquillaje para niños (tema jardín) con la « Loge de l’éphémère » (logia efímera)

– Grupos de canto

Der Markt der lokalen Erzeuger und Winzer kehrt nach Escaladieu zurück.

Kommen Sie und bereiten Sie sich auf die Feiertage vor, indem Sie gute Produkte auswählen! Dieser Markt wird den ganzen Tag über belebt sein:

– Fortlaufende Animation über die Ressourcen des Gartens in der Ernährung der Mönche, durch die Vermittlungsabteilung der Abtei

– Fortlaufender Workshop über wilde Korbflechterei mit Sandy Mossion

– Schminkworkshop für Kinder (Thema Gärten) mit der « Loge der Eintagsfliege »

– Gesangsgruppen

