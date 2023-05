Journées Européennes du Patrimoine BONNEMAZON, 16 septembre 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Au programme durant les 2 jours :

Visite guidée de l’Abbaye : 11 h , 14 h 30, 15 h 45, 17 h

-10h30 : Visite guidée de l’exposition« JARDINS IMAGINAIRES »

– De 14h à 17h30 : Animation « GRAINES VOYAGEUSES »

En écho à l’œuvre Dis, que deviendras-tu ? de Murielle Joubert, découvrez les manières, parfois surprenantes, de voyager

des graines. – En continu.

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the program during the 2 days:

Guided tour of the Abbey: 11 am, 2:30 pm, 3:45 pm, 5 pm

-10:30 a.m.: Guided tour of the exhibition « JARDINS IMAGINAIRES

– From 2:00 pm to 5:30 pm: Animation « TRAVELLING SEEDS

Echoing the work Dis, que deviendras-tu? by Murielle Joubert, discover the ways, sometimes surprising, to travel

of seeds. – Continuous

En el programa durante los 2 días

Visita guiada a la Abadía: 11:00 h, 14:30 h, 15:45 h, 17:00 h

-10.30 h: Visita guiada a la exposición « JARDINS IMAGINAIRES

– De 14:00 a 17:30 h: animación « SEMILLAS VIAJERAS

Haciéndose eco de la obra Dis, que deviendras-tu? de Murielle Joubert, descubra las formas, a veces sorprendentes, de viajar

de las semillas. – Continuo

Das Programm während der 2 Tage :

Geführte Besichtigung der Abtei: 11 Uhr , 14.30 Uhr, 15.45 Uhr, 17 Uhr

-10.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung « JARDINS IMAGINAIRES » (Imaginäre Gärten)

– Von 14 bis 17.30 Uhr: Animation « GRAINES VOYAGEUSES » (Reisende Samen)

Entdecken Sie in Anlehnung an das Werk Dis, que deviend-tu? von Murielle Joubert die manchmal überraschende Art und Weise, wie Samen reisen können

von Samen. – Fortlaufend

