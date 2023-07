Visite Guidée : Secrets d’Arbres BONNEMAZON Bonnemazon, 10 septembre 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

En partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S. et Nature en Occitanie, découvrez l’évolution du parc de l’époque cistercienne (jardin alimentaire en verger/potager) à nos jours (parc d’agrément), où les arbres ont toujours été présents, mais sous différentes « formes » et pour différents usages..

2023-09-10 15:00:00 fin : 2023-09-10 . EUR.

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



In partnership with the association A.R.B.R.E.S. and Nature en Occitanie, discover the evolution of the park from Cistercian times (food garden to orchard/potager) to the present day (pleasure park), where trees have always been present, but in different « forms » and for different uses.

En colaboración con la asociación A.R.B.R.E.S. y Nature en Occitanie, descubra la evolución del parque desde la época cisterciense (jardín de alimentos a huerto/vergel) hasta nuestros días (parque de recreo), donde los árboles siempre han estado presentes, pero de diferentes « formas » y para diferentes usos.

Entdecken Sie in Zusammenarbeit mit dem Verein A.R.B.R.E.S. und Nature en Occitanie die Entwicklung des Parks von der Zeit der Zisterzienser (Nahrungsgarten in Obst-/Gemüsegarten) bis heute (Freizeitpark), wo Bäume immer vorhanden waren, aber in verschiedenen « Formen » und für verschiedene Zwecke.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65