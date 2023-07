Atelier enfants : Graines Voyageuses BONNEMAZON Bonnemazon, 23 août 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Atelier « Graines voyageuses »

En écho à l’œuvre « Dis, que deviendras-tu ? » de Murielle Joubert, découvrez la magie des graines voyageuses, qui utilisent de drôles de manières pour s’implanter là où on ne les attend pas..

2023-08-23 14:30:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Travelling seeds » workshop

Echoing Murielle Joubert’s « Dis, que deviendras-tu? », discover the magic of travelling seeds, which use strange ways to take root where they are least expected.

Taller « Semillas viajeras

Haciéndose eco de la obra « Dis, que deviendras-tu? » de Murielle Joubert, descubra la magia de las semillas viajeras, que utilizan extraños caminos para arraigar donde menos se las espera.

Workshop « Reisende Samen »

In Anlehnung an das Werk « Dis, que deviendras-tu? » von Murielle Joubert entdecken Sie die Magie der reisenden Samen, die sich auf seltsame Weise an Orten niederlassen, an denen man sie nicht erwartet.

