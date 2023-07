Atelier enfants : Créé ton pavement végétal BONNEMAZON Bonnemazon, 9 août 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Atelier « Crée ton pavement végétal »

Au Moyen Âge, les moines s’inspiraient de la nature dans leurs motifs décoratifs. Après avoir observé les carreaux de terre cuite peints qui recouvraient le sol de l’abbatiale, dessinez votre propre décor végétal sur de l’argile..

2023-08-09 14:30:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Create your own plant paving » workshop

In the Middle Ages, monks drew inspiration from nature in their decorative designs. After observing the painted terracotta tiles that covered the abbey?s floor, design your own plant motif on clay.

Taller « Crea tu propio pavimento vegetal

En la Edad Media, los monjes se inspiraban en la naturaleza para sus diseños decorativos. Después de observar las baldosas de terracota pintadas que cubrían el suelo de la iglesia abacial, crea tu propia decoración vegetal sobre arcilla.

Workshop « Gestalte dein Pflanzenpflaster »

Im Mittelalter ließen sich die Mönche bei ihren dekorativen Motiven von der Natur inspirieren. Betrachten Sie die bemalten Terrakottafliesen, die den Boden der Abteikirche bedeckten, und zeichnen Sie Ihr eigenes Pflanzendekor auf Lehm.

