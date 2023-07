Atelier enfants : Plantes natur’ailes BONNEMAZON Bonnemazon, 26 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

Atelier « Plantes natur’ailes »

En lien avec les œuvres numériques et sonores de l’exposition « Jardins imaginaires », créez une plante articulée et sonorisée. Les enfants utiliseront crayons, ciseaux et du matériel sonore fournis..

2023-07-26 14:30:00 fin : 2023-07-26 . .

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Natural plants » workshop

In connection with the digital and sound works in the « Jardins imaginaires » exhibition, create an articulated plant with sound. Children will use pencils, scissors and sound equipment provided.

Taller « Plantas naturales

En relación con las obras digitales y sonoras de la exposición « Jardines imaginarios », cree una planta articulada con sonido. Los niños utilizarán lápices, tijeras y el equipo de sonido proporcionado.

Workshop « Natürliche Pflanzen »

Erstellen Sie in Verbindung mit den digitalen und akustischen Werken der Ausstellung « Jardins imaginaires » eine artikulierte und vertonte Pflanze. Die Kinder verwenden Stifte, Scheren und das bereitgestellte Tonmaterial.

