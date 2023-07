Musique : Claire-Marie Le Guay BONNEMAZON Bonnemazon, 22 juillet 2023, Bonnemazon.

Bonnemazon,Hautes-Pyrénées

CLAIRE-MARIE LE GUAY

avec Piano Pic

Programme :

Liszt (1811-1886), Cantique d’amour, Funérailles, Consolations

n° 2 et 3

Wagner (1813-1883) – Liszt, Mort d’Isolde

Liszt, Rêve d’amour

Scriabin (1871-1915), Vers la flamme

Liszt, Après une lecture de Dante

Scriabin, Étude op. 2 n°1, Étude op. 8 n°12

Claire-Marie Le Guay est pianiste concertiste et l’auteur de La Vie est plus belle en musique (Flammarion, 2018). Présente sur les scènes internationales, lauréate des Victoires de la Musique classique, elle a enregistré une vingtaine d’albums (notamment Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninov,Ravel). Elle enseigne au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et œuvre pour le rayonnement de la musique à travers des projets réunissant culture et éducation. Elle est directrice artistique du Festival international de musique de Dinard..

2023-07-22 19:00:00

BONNEMAZON à l’Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



CLAIRE-MARIE LE GUAY

with Piano Pic

Program :

Liszt (1811-1886), Cantique d?amour, Funérailles, Consolations

n° 2 and 3

Wagner (1813-1883) ? Liszt, Death of Isolde

Liszt, Rêve d?amour

Scriabin (1871-1915), Vers la flamme

Liszt, After a reading from Dante

Scriabin, Étude op. 2 n°1, Étude op. 8 n°12

Claire-Marie Le Guay is a concert pianist and the author of La Vie est plus belle en musique (Flammarion, 2018). A regular on the international scene and winner of the Victoires de la Musique Classique, she has recorded some twenty albums (including Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninov and Ravel). She teaches at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), and promotes music through projects combining culture and education. She is artistic director of the Dinard International Music Festival.

CLAIRE-MARIE LE GUAY

con Piano Pic

Programa :

Liszt (1811-1886), Cantique d’amour, Funérailles, Consolations

n° 2 y 3

Wagner (1813-1883) ? Liszt, Muerte de Isolda

Liszt, Sueño de amor

Scriabin (1871-1915), Hacia la llama

Liszt, Después de una lectura de Dante

Scriabin, Étude op. 2 n°1, Étude op. 8 n°12

Claire-Marie Le Guay es concertista de piano y autora de La Vie est plus belle en musique (Flammarion, 2018). Intérprete habitual en escenarios internacionales y ganadora de las Victoires de la Musique Classique, ha grabado una veintena de discos (entre ellos Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninov y Ravel). Es profesora en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París (CNSMDP) y trabaja en la promoción de la música a través de proyectos que combinan cultura y educación. Es directora artística del Festival Internacional de Música de Dinard.

CLAIRE-MARIE LE GUAY

mit Piano Pic

Programm:

Liszt (1811-1886), Cantique d’amour, Funérailles, Consolations

nr. 2 und 3

Wagner (1813-1883) ? Liszt, Tod der Isolde

Liszt, Liebestraum

Skrjabin (1871-1915), Zur Flamme?

Liszt, Nach einer Lesung aus Dante

Skrjabin, Etüde op. 2 Nr. 1, Etüde op. 8 Nr. 12

Claire-Marie Le Guay ist Konzertpianistin und die Autorin von La Vie est plus belle en musique (Flammarion, 2018). Sie ist auf internationalen Bühnen präsent, Preisträgerin der Victoires de la Musique classique und hat rund zwanzig Alben aufgenommen (u. a. Bach, Liszt, Mozart, Schubert, Schumann, Rachmaninow, Ravel). Sie unterrichtet am Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) und setzt sich für die Verbreitung der Musik durch Projekte ein, die Kultur und Bildung miteinander verbinden. Sie ist künstlerische Leiterin des Internationalen Musikfestivals von Dinard.

