Visite guidée « L’eau au coeur d’une abbaye » BONNEMAZON, 27 mai 2023, Bonnemazon.

Visite guidée « L’eau au cœur d’une abbaye »

Penchons-nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye : l’eau ! Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

BONNEMAZON à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu

Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided tour « Water in the heart of an abbey

Let’s take a look at an element that at first glance seems discreet but is essential in an abbey: water! During this visit, discover the uses and issues related to this common good.

Visita guiada « El agua en el corazón de una abadía

Veamos un elemento que a primera vista parece discreto pero que es esencial en una abadía: ¡el agua! Durante esta visita, descubra los usos y problemas relacionados con este bien común.

Geführte Besichtigung « Wasser im Herzen einer Abtei »

Werfen wir einen Blick auf ein auf den ersten Blick unauffälliges, aber wesentliches Element in einer Abtei: das Wasser! Entdecken Sie bei diesem Rundgang die Nutzung und die Herausforderungen, die mit diesem Allgemeingut verbunden sind.

Mise à jour le 2022-09-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65