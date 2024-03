Bonnemare fête le printemps ! Radepont, samedi 13 avril 2024.

Bonnemare fête le printemps ! Radepont Eure

Samedi

Bonnemare fête le printemps revient pour une seconde édition !

Cette année sera exceptionnelle avec le réveil du pressoir du château qui n’a pas fonctionné depuis plus de 200 ans ! C’est le plus gros pressoir à longue étreinte normand et nous sommes heureux de vous partager cette première.

Au programme de cette édition :

Un marché fermier et artisanal, fleurs et plantes, exposition de tracteurs et associations. Au total nous accueillerons plus de 40 exposants ! Sans oublier un coin restauration et buvette.

Renseignements

06 68 27 80 08

communication.bonnemare@gmail.com

Bonnemare fête le printemps revient pour une seconde édition !

Cette année sera exceptionnelle avec le réveil du pressoir du château qui n’a pas fonctionné depuis plus de 200 ans ! C’est le plus gros pressoir à longue étreinte normand et nous sommes heureux de vous partager cette première.

Au programme de cette édition :

Un marché fermier et artisanal, fleurs et plantes, exposition de tracteurs et associations. Au total nous accueillerons plus de 40 exposants ! Sans oublier un coin restauration et buvette.

Renseignements

06 68 27 80 08

communication.bonnemare@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Radepont 27380 Eure Normandie communication.bonnemare@gmail.com

L’événement Bonnemare fête le printemps ! Radepont a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Lyons Andelle